Gratteri: l’urgenza di rinnovare la tecnologia per la giustizia italiana

La necessità di investire nella tecnologia per supportare il sistema giudiziario italiano è diventata un tema cruciale, secondo le dichiarazioni del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, durante un evento a Chieti. Il procuratore ha messo in evidenza l’importanza di modernizzare le infrastrutture informatiche, fondamentali per operare software innovativi, come nel caso del processo penale telematico. Le sue parole risuonano come un appello alla riflessione su come le scelte economiche influenzino la sicurezza e l’efficienza delle istituzioni.

Nel suo intervento, Gratteri ha sottolineato che l’attuale configurazione della rete internet in Italia richiede un intervento radicale. Non si tratta solo di acquistare nuovi computer, ma di rifare completamente l’infrastruttura di rete. Questa esigenza nasce dalla necessità di supportare software che sono già in fase di progettazione e implementazione all’interno del ministero della Giustizia. Secondo il procuratore, investire in tecnologia non è una questione puramente tecnica, ma un passo fondamentale per garantire un sistema giuridico adeguato e funzionale.

Gratteri ha evidenziato come l’Italia stia puntando sull’importazione della fibra ottica, destinata a rinnovare le reti di comunicazione. Tuttavia, ha sollevato dubbi sul fatto che l’Italia acquisti fibra a un prezzo competitivo rispetto a quella prodotta localmente. Infatti, ha ricordato come Benevento, prima della chiusura della sua fabbrica, producesse fibra ottica di altissima qualità, in grado di garantire performance superiori rispetto a quella attualmente acquistata dall’estero. Questo punto di vista mette in luce non solo le opportunità perse a livello locale, ma anche le scelte strategiche che meritano un’attenta considerazione.













