Tennis femminile, Italia da urlo: vinta la BJK CUP

L’Italia ha vinto per la quinta volta nella sua storia la BJK Cup di tennis, l’equivalente della Coppa Davis al femminile. In finale le azzurre di Tatiana Garbin hanno battuto nettamente la Slovacchia per 2-0. Decisiva la vittoria nel secondo singolare di una super Jasmine Paolini, numero 4 del Mondo, contro la slovacca Rebecca Sramkova, numero 43 al mondo, con un perentorio 6-2, 6-1. In precedenza nel primo singolare Lucia Bronzetti, numero 78 del Mondo, ha sconfitto Viktoria Hruncakova, numero 238, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. A questo punto diventava ininfluente il doppio. I quattro precedenti successi dell’Italia nell’allora Fed Cup, oggi Billie Jean King Cup, sono arrivati nel 2006, nel 2009, 2010 e 2013.













