M5s, si va verso la fine delle Costituente e Conte avverte: “Se non si segue la mia linea mi faccio da parte”

211 Visite

Oggi gli iscritti possono iniziare a votare sui quesiti che sono stati formulati intorno ai dodici temi individuati come priorità nelle prime fasi del processo, mentre sabato e domenica andrà in scena la due giorni conclusiva con una serie di tavoli tematici e, soprattutto, l’intervento di Giuseppe Conte.

Che si è messo in discussione anche in prima persona, promettendo di prendere atto della decisione della base ed eventualmente trarne le conseguenze. «Si tratta quasi di una minaccia: se non si vota secondo le aspettative, se ne va», spiegano. Ad avvertire che lasceranno i propri posti sono anche gli altri dirigenti legati a Conte, uno su tutti il vicepresidente Michele Gubitosa: «Se la nostra linea dovesse essere sconfessata, allora sarebbe difficile portare avanti il nostro lavoro». Effettivamente sarebbe difficile rimanere da leader sconfessati, dopo anni di dichiarazioni sulla natura progressista del Movimento e la necessità di cercare – con tutti i distinguo del caso – l’alleanza con il Pd.

Peraltro, l’apparentamento con i dem rappresenta anche una buona assicurazione per i parlamentari: in una prospettiva in cui non è certo che tutti gli eletti riescano a conquistare un altro mandato, una coabitazione con il Pd sui territori può offrire tanti incarichi di vario livello a cui accedere grazie alle alleanze. C’è poi l’incognita Beppe Grillo: non è certo come si muoverà nel fine settimana il garante, che giusto martedì aveva lanciato l’ennesima frecciata all’indirizzo di Conte via social. Il suo staff non si pronuncia sui programmi del comico, ma assicura che «non ha certo bisogno di un invito» per partecipare all’evento al palazzo dei Congressi all’Eur.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews