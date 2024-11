Pene più severe per chi maltratta gli animali. Per chi abbandona multa fino a 30 mila euro

165 Visite

Nel testo recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” vengono introdotte nuove norme e nuove pene a tutela degli animali, nel solco di un recente indirizzo giurisprudenziale che tratta gli animali come essere “sezienti” e non più come oggetti.