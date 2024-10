Lotito cuore d’oro, offre un lavoro ad un sessantenne che era stato licenziato

154 Visite

Licenziato mesi prima, un uomo di 60 anni si è ritrovato senza stipendio e, cosa più grave, senza la possibilità di prendersi cura del figlio di 12 anni. Ogni giorno prendeva il treno da Labaro, quartiere alla periferia nord di Roma, per raggiungere la città e cercare disperatamente un’occupazione.

In una delle sue giornate di ricerca, il 60enne, debilitato dalla stanchezza e dalla fame, è collassato sul marciapiede. A soccorrerlo sono stati gli agenti di polizia che, toccati dalla sua situazione, hanno immediatamente organizzato una raccolta di alimenti per aiutarlo, donandogli anche un cellulare per poter mantenere i contatti.

La storia dell’uomo ha rapidamente fatto il giro dei Media, arrivando alle orecchie di chi poteva fare qualcosa di concreto. Così, è arrivata una telefonata inaspettata: dall’altra parte del telefono c’era Cristina Mezzaroma, presidente della S.S. Lazio 1900 e moglie di Claudio Lotito, che gli ha offerto un lavoro. Un’opportunità concreta, una sicurezza che l’uomo non pensava di poter più ottenere.

«Non riuscivo a crederci – racconta il 60enne a Il Messagero –. Ho cercato lavoro ovunque, ma mi hanno sempre risposto che alla mia età è difficile trovare un’occupazione. Mi dicevano solo “le faremo sapere”». Questa volta, però, è stato diverso. Non importa se dovrà cambiare squadra: «Tifo Juve», ammette con un sorriso, ma ora quello che conta è la possibilità di ricominciare.













