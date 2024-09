Ciro Grillo, il processo: in aula il fratello. L’ex fidanzato di Silvia non si presenta

187 Visite

È iniziata qualche minuto dopo le 11.30 la nuova udienza del processo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e dei suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese, Silvia (nome di fantasia), che sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 in Costa Smeralda. Oggi sarranno sentiti gli ultimi testimoni della difesa, tra cui il fratellastro di Ciro, Matteo Scarnecchia, figlio della moglie di Beppe, Parvik Tadjik, e del primo marito, il calciatore Roberto Scarnecchia. Mentre non si è presentato in aula l’ex fidanzato di Silvia, David Enrique Bye Obando, anche lui convocato per questa mattina al Tribunale di Tempio Pausania. Quest’ultimo è considerato un teste fondamentale in quanto, secondo gli avvocati dei quattro imputati, la sua testimonianza minerebbe la credibilità della presunta vittima.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews