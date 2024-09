Maria Rosaria Boccia non ha incarichi di docenza all’università Federico II: la nota dell’ateneo

647 Visite

Maria Rosaria Boccia non è titolare di nessuna cattedra o ruolo di assistenza a docenti all’università Federico II di Napoli, a differenza di quanto riportato sul suo account Linkedin, dove scrive di essere «docente universitario» di «Scienze della comunicazione e Media Digitali» del master in Medicina Estetica per l’anno accademico 2024/2025. Lo si legge nella risposta dell’Ateneo all’accesso civico richiesto dall’Ansa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews