Imagine Dragons a Napoli, annunciata la data al Maradona: sarà il 21 Giugno 2025

Gli Imagine Dragons, tra i gruppi pop rock più seguiti al mondo, stanno per invadere l’Italia con il loro tour 2025. I fan potranno scatenarsi sulle note del loro ultimo capolavoro, “LOOM”, che ha già conquistato la critica e il pubblico di tutto il mondo.

Queste le uniche (al momento) due date italiane:

18 giugno: Stadio Euganeo di Padova

I biglietti per entrambe le date saranno disponibili a partire dall’11 settembre in prevendita. Per chi non dovesse riuscire a accaparrarseli, ci sarà una seconda possibilità a partire dal 13 settembre.

Prezzi e settori: I prezzi per la data di Napoli partono da 72,45 euro e possono arrivare fino a 7.240,45 euro per i pacchetti VIP più esclusivi.

C'è una vasta scelta di settori, dal prato ai posti a sedere numerati, passando per la zona Gold Circle.













