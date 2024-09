L’Antitrust scende in campo: sotto la lente l’editoria scolastica

76 Visite

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di fare luce su un settore che tocca da vicino milioni di italiani: l’editoria scolastica. Un’indagine a tutto tondo è stata avviata per capire meglio come funziona questo mercato da un miliardo di euro, che coinvolge studenti, genitori e insegnanti.

L’Antitrust vuole fare chiarezza su una serie di questioni che da tempo preoccupano consumatori e addetti ai lavori: i prezzi troppo alti dei libri, le continue riedizioni, le difficoltà a trovare i testi desiderati, le regole rigide sulle adozioni nelle scuole e l’impatto delle nuove tecnologie, come i libri digitali.

Per avere un quadro completo della situazione, l’Autorità ha lanciato un appello a tutti coloro che sono interessati a questo tema. Entro un mese, scuole, editori, librai, associazioni di genitori e chiunque altro voglia contribuire può inviare le proprie osservazioni all’indirizzo IC57@agcm.it.

L’editoria scolastica è un settore cruciale per il nostro Paese. Non solo per l’aspetto economico, ma anche per il suo impatto sociale e culturale. Milioni di famiglie ogni anno si trovano a dover affrontare la spesa per i libri, mentre gli insegnanti devono fare i conti con regole e procedure spesso complesse.

L’obiettivo dell’Antitrust è garantire che questo mercato funzioni in modo trasparente e competitivo, a beneficio di tutti

