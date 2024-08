Arzano. Estorsioni delle scommesse senza pagare, scarcerato Giovanni Russo

Giovanni Russo, classe 92 di Arzano, si trovava in carcere a Poggioreale per una serie di estorsioni commesse ai danni di agenzie di scommesse con lo stesso modus operandi: effettuava giocate di migliaia di euro per poi scappare via senza pagare. A Torre Annunziata però, inseguito e raggiunto dal terminalista del centro scommesse SNAI DI via Nazionale, aveva profferito “pezzo di merda! non sai cosa ti faccio! Io sono il nipote di Gigi”. Difeso dagli avvocati Angelo de Falco del Foro di Napoli e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata gli ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il processo è in corso innanzi al giudice dell’udienza preliminare, ove i due penalisti hanno chiesto di procedere con il rito abbreviato, anche al fine di far valutare positivamente la dipendenza dal gioco del proprio assistito.