La Città Metropolitana di Napoli sarà protagonista al WTE, il Salone mondiale dei Siti UNESCO di Genova: aperta la manifestazione di interesse per ospitare Enti, aziende e associazioni

Le istanze dovranno essere presentate entro il 26 agosto. Tutte le info sul sito istituzionale della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Napoli sarà protagonista alla XV edizione del WTE, il Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale, il più importante appuntamento di matching tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimonio UNESCO, che si terrà al Palazzo della Meridiana di Genova dal 12 al 14 settembre. E lo sarà promuovendo una Città metropolitana ‘insolita e segreta’ che vada oltre i luoghi più noti e frequentati, invitando i turisti a scoprire eccellenze artistiche, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche meno conosciute ma non per questo di minor pregio.

Per fare questo, oltre al suo programma istituzionale, aprirà il suo spazio espositivo all’interno del Salone a soggetti pubblici, aziende, associazioni e consorzi del comparto turistico e dell’artigianato tipico, enti di promozione locale (Pro loco), musei d’arte, gruppi folcloristici, artisti che abbiano come fine la valorizzazione e la promozione dei luoghi segreti del territorio metropolitano e dell’artigianato insolito mediante gli strumenti degli itinerari del turismo dolce, sostenibile e sociale.

Per partecipare all’evento gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, compilata sui moduli e secondo le indicazioni previste dall’avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Città Metropolitana, esclusivamente alla pec dell’Ente entro e non oltre il 26 agosto prossimo.

Il riparto delle quattro postazioni dello stand di Città Metropolitana di Napoli sarà effettuato in base a una valutazione di merito stabilita da un’apposita commissione tecnica secondo i criteri contenuti nell’avviso. Il numero di postazioni disponibili potrà essere incrementato, qualora le istanze meritevoli siano superiori a quelle previste.

L’ammissione dei soggetti così selezionati presso lo stand è gratuita e include la possibilità di distribuire il proprio materiale promozionale e di usufruire degli spazi comuni. L’Ente coprirà, dunque, solo le spese relative all’utilizzo dello spazio espositivo presso il Salone.

Una Città Metropolitana insolita e segreta

“Abbiamo un territorio di incomparabile bellezza. Il nostro obiettivo – ha affermato il Consigliere metropolitano delegato alla Promozione del Territorio, Vincenzo Cirillo – è quello di valorizzare i tanti luoghi straordinari ma meno noti della Città metropolitana e le tantissime eccellenze della nostra terra, come ad esempio l’artigianato locale che fa grandi i nostri territori, per un duplice scopo: combattere l’overtourism dei luoghi più noti e aumentare la stanzialità”.

“Penso – ha proseguito Cirillo – a luoghi come le Basiliche paleocristiane di Cimitile, il Parco archeologico naturalistico di Longola, l’Eremo Cetrella e la Chiesa di San Michele ad Anacapri, con il suo pavimento maiolicato del Paradiso terrestre. E poi le Ville vesuviane, gli affreschi del Fischetti e i conetti vulcanici a Pollena Trocchia, le Cantine monumentali a Casamarciano, la meravigliosa Madonna di cartapesta del Duomo di Nola, il Belvedere della croce di Monte Pendolo a Pimonte, dal quale si gode di una vista straordinaria su tutto il Golfo di Napoli. Per quel che riguarda l’artigianato, basti ricordare l’intarsio sorrentino, la lavorazione della pietra lavica, delle maioliche, del ferro battuto. Il nostro obiettivo per Genova è, dunque, seguendo l’impulso del Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, quello di portare una Città Metropolitana insolita e segreta tutta da scoprire”.

Il WTE: salone, workshop B2B con 50 buyers internazionali, approfondimenti e area eventi

L’edizione 2024 del WTE si presenta ricca di novità per festeggiare l’importante traguardo dei 15 anni. Oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e all’immancabile Workshop B2B riservato a 50 buyer e seller del settore, italiani e internazionali, il WTE 2024 prevede anche un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale. L’expo avrà, inoltre, un’area eventi ed esperienze, sempre aperta e a ingresso gratuito. Focus specifici saranno dedicati alle scuole per sensibilizzare anche le nuove generazioni alla tutela dei beni Unesco e, allo stesso tempo, offrire nuove opportunità di crescita e di lavoro.













