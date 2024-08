Sardegna, prova a fotografare Geolier e viene picchiato dal buttafuori

423 Visite

Era in discoteca insieme agli amici e stavano aspettando l’arrivo di Geolier, special guest di quella serata al JustMe di Porto Cervo, in Sardegna, ma appena ha provato a prendere il cellulare per scattargli una foto, come poi spiegato in denuncia, sarebbe stato picchiato dal personale addetto alla sicurezza: “Sono stato preso a pugni in faccia dal buttafuori”. E’ il racconto – riportato da Italpress – di uno studente universitario palermitano di 22 anni che si trovava con gli amici in Costa Smeralda per trascorrere le vacanze. Il giovane, dopo l’aggressione, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia.

A ricostruire quanto accaduto quella sera in discoteca, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, è l’avvocato Roberta Reina che ha seguito i giovani per la presentazione della denuncia in commissariato: “Nel locale si era diffusa la voce – spiega il legale – che fosse arrivato il rapper. Uno dei ragazzi da me assistiti, che insieme agli amici aveva prenotato il biglietto per quella serata e per il privé, ha messo la mano in tasca per prendere il cellulare e scattare una foto a Geolier quando è stato improvvisamente preso a pugni da uno degli addetti alla sicurezza ed è stato buttato fuori da un altro bodyguard”.













