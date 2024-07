Frattamaggiore. Incendio doloso su un terreno incolto: minacciato dalle fiamme il liceo Durante e la casa del custode.

1.027 Visite

Provvidenziale l’intervento degli uomini del commissariato della Polizia di Stato di Frattamaggiore che hanno evacuato in via precauzionale la famiglia del guardiano della scuola. Una mega incendio di vaste proporzioni sta divorando alcuni ettari di terreno in via Giovanni Pezzella arrivando, oltre a mettere in pericolo il liceo, a stretto contatto con l’area cimiteriale. Sul posto diverse pattuglie degli uomini del dirigente Nicola Donadio e tre autobotti dei vigili del fuoco. Alta la tensione per le fiamme, alimentate dalla paglia secca e dalle temperature estreme, e che ha minacciato anche l’incolumità di persone e abitazioni. Secondo le prime ricostruzioni in fase di accertamento, sarebbero almeno tre gli inneschi dolosi con le squadre che sono ancora al lavoro in modo intenso per cercare di spegnere l’incendio e circoscriverne il fronte. Un Inferno di fuoco nella natura già provata, piegata da incuria e abbandono. Le fiamme hanno raggiunto proporzioni preoccupanti, tanto da richiedere l’evacuazione dell’abitazione del custode della scuola e la messa in sicurezza della aree circostanti con l’ausilio anche della Polizia Nunciale per deviare la viabilità in quella zona.

G.B.













