Turismo, cultura e sport, Vico Equense in fermento: approvato il programma dei grandi eventi dell’Estate 2024

Dalle escursioni mozzafiato alla gastronomia, passando per gli eventi culturali e lo sport. Vico Equense è in fermento per la programmazione dei grandi eventi attrattori dell’Estate 2024. L’Amministrazione Comunale capeggiata dal sindaco Giuseppe Aiello ha avviato la ricognizione delle iniziative da realizzare sul territorio, che contribuiranno a sviluppare vivacità culturali e una crescita socio-economica della comunità vicana.

E’ stato quindi approvato il programma generale delle principali manifestazioni. All’interno di queste verranno confluite le istanze di associazioni, cittadini ed altri enti che si riterranno di particolare pregio e in linea con la programmazione comunale, per finalità e obiettivi, ed in particolare, per valorizzare e promuovere il territorio e le sue peculiarità, le tradizioni, l’arte, l’artigianato, i luoghi culturali e paesaggistici.

Questo il programma generale di eventi:

“ Le 13 porte ”, dal mese di aprile, progetto escursionistico per la valorizzazione degli antichi sentieri e dei beni culturali e paesaggistici dell’intero territorio.

”, dal mese di aprile, progetto escursionistico per la valorizzazione degli antichi sentieri e dei beni culturali e paesaggistici dell’intero territorio. manifestazioni istituzionali, sportive e celebrative come il Convegno in occasione del “ La Giornata mondiale della Terra” (22 aprile), la “ Festa della Liberazione ” (25 aprile) e la “ Piccola corsa di Primavera ”; la “ Passeggiata alla Sperlonga ” (1 maggio), la “ Festa della Repubblica ”, per promuovere i valori civili e sociali, per celebrare lo sport e la salvaguardia dell’ambiente; promosse dal Circolo Sportivo culturale Città di Vico Equense APS in collaborazione con l’Ente, rivolte alle scolaresche ed alle giovani generazioni (2 giugno).

(22 aprile), la “ ” (25 aprile) e la “ ”; la “ ” (1 maggio), la “ ”, per promuovere i valori civili e sociali, per celebrare lo sport e la salvaguardia dell’ambiente; promosse dal Circolo Sportivo culturale Città di Vico Equense APS in collaborazione con l’Ente, rivolte alle scolaresche ed alle giovani generazioni (2 giugno). “Il Maggio della cultura ” – Programma di iniziative ed eventi culturali nel mese dedicato.

” – Programma di iniziative ed eventi culturali nel mese dedicato. “ Tre Golfi Sailing Week ”, 9-23 maggio, manifestazione velica di forte richiamo turistico, promossa dalla FIV in collaborazione con l’Ente ed i comuni della Penisola sorrentina.

”, 9-23 maggio, manifestazione velica di forte richiamo turistico, promossa dalla FIV in collaborazione con l’Ente ed i comuni della Penisola sorrentina. “ Vico per l’AIL ”, 1° giugno, evento – spettacolo di promozione sociale e territoriale con raccolta fondi per l’Associazione Italiana contro le Leucemie.

”, 1° giugno, evento – spettacolo di promozione sociale e territoriale con raccolta fondi per l’Associazione Italiana contro le Leucemie. “ Festa a Vico ” XIX edizione, 10-11-12 giugno, evento enogastronomico e promozionale con finalità benefiche promosso dall’Associazione Cucina Italiana Contemporanea in collaborazione con l’Ente e le attività commerciali;

” XIX edizione, 10-11-12 giugno, evento enogastronomico e promozionale con finalità benefiche promosso dall’Associazione Cucina Italiana Contemporanea in collaborazione con l’Ente e le attività commerciali; “ Social World Film Festival ” XIV edizione, 30 giugno – 7 luglio, Mostra internazionale del cinema sociale in collaborazione con l’Associazione Italian Film Factory APS.

” XIV edizione, 30 giugno – 7 luglio, Mostra internazionale del cinema sociale in collaborazione con l’Associazione Italian Film Factory APS. “ Vico D’Estate ” 15 luglio – 15 settembre, programma estivo delle manifestazioni e degli eventi di attrattività turistica e promozione dell’intero territorio.

” 15 luglio – 15 settembre, programma estivo delle manifestazioni e degli eventi di attrattività turistica e promozione dell’intero territorio. “ Torneo di Pallanuoto Fritz Dennerlein ” III ed., 4, 5 e 6 settembre, evento sportivo e promozionale promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Walter Sports Napoli Lions in collaborazione con l’Ente;

” III ed., 4, 5 e 6 settembre, evento sportivo e promozionale promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Walter Sports Napoli Lions in collaborazione con l’Ente; “ Pizza a Vico ” VII edizione, 23, 24 e 25 settembre, evento enogastronomico e promozionale con finalità benefiche, promosso dall’Associazione Pizzaioli Vicani in collaborazione con l’Ente, con le pizzerie e i maestri pizzaioli.

” VII edizione, 23, 24 e 25 settembre, evento enogastronomico e promozionale con finalità benefiche, promosso dall’Associazione Pizzaioli Vicani in collaborazione con l’Ente, con le pizzerie e i maestri pizzaioli. “L’incanto del Natale” VIII edizione, 8 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025, concerti, mostre e spettacoli nel periodo natalizio.

“La decisione di ufficializzare con largo anticipo i grandi eventi di Vico Equense riflette un impegno tangibile verso il miglioramento e la valorizzazione dei suoi attrattori turistici, culturali e gastronomici – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello -. Questa strategia mirata non solo favorisce una maggiore visibilità degli eventi, ma contribuisce anche a consolidare l’identità della nostra città e a promuovere un turismo sostenibile e di qualità. Attraverso un’organizzazione anticipata, saremo in grado di accogliere i visitatori in modo più efficiente, offrendo loro un’esperienza memorabile e autentica. Con un approccio incentrato sul progresso continuo, ci impegniamo a migliorare anno dopo anno i nostri risultati in termini di vivibilità e accoglienza, rendendo Vico Equense una destinazione sempre più ambita e apprezzata sia a livello locale che internazionale”.

