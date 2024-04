MARANO IN GINOCCHIO, SI ROMPE CONDOTTA IDRICA: MAXI SCAVO, I LAVORI DURERANNO TUTTA LA NOTTE

193 Visite

Marano in ginocchio, condotta distrutta, maxi scavo in corsa per la perdita idrica, copiosa. Tecnici, vigili ed operai sul posto, tra via Piave e corso Mediterraneo, si lavorerà tutta la notte. Alcune interventi sono stati già eseguiti, secondo quanto comunicato dall’ufficio tecnico. I vigili hanno chiuso la strada.

Ma ormai è un disastro ovunque, tra perdite, buche, voragini, acqua che manca da giorni in alcune case e tanti altri problemi. La giunta, seppur alle prese con gravi difficoltà finanziarie, è in grado di risolvere i problemi strutturali della città o si pensa solo agli espropri…? Ci vuole un piano straordinario di lavoro e con questa squadra di governo non si andrà lontano, purtroppo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews