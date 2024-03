Capodichino e Melito. Sorpreso con mazze da baseball e droga e pena da scontare

77 Visite

Capodichino: sorpreso con mazze da baseball e droga. Arrestato un 43enne dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Taddeo da Sessa, hanno notato un uomo a bordo di una vettura; lo stesso, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il predetto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in Traversa II Fosso del Lupo, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 2 mazze da baseball e 230 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 9 involucri di hashish del peso di circa 19 grammi.

Per tali motivi, l’indagato, un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Melito di Napoli: rintracciato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare 6 anni di reclusione.

Nella mattinata odierna, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di un 54enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 20 marzo scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di 6 anni e 1 mese di reclusione per riciclaggio, è stato rintracciato presso la sua abitazione.

Controlli a Caivano.

Nella giornata di sabato, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del “Parco Verde” di Caivano.

Nel corso del servizio sono state identificate 165 persone, controllati 74 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo ed uno a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate 6 violazioni del Codice della Strada ed una persona è stata denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale.













