Napoli, via libera del governo al restyling del Maradona

E’ sempre più solo un desiderio che somiglia ormai a un sogno di patron Aurelio De Laurentiis lo stadio del Napoli a Bagnoli, perché a oggi nella realtà dei fatti il sindaco Gaetano Manfredi – che ha messo come priorità la riqualificazione del Maradona – ha il pieno sostegno del Governo a iniziare dal ministro per lo sport Andrea Abodi per quello che riguarda il futuro dello storico impianto di Fuorigrotta. Abodi – proprio ieri da Napoli – ha confermato la linea del Governo.

«Siamo con Manfredi» le sue parole. Perché una presa di posizione così netta? A far pesare la bilancia da parte del Maradona c’è la legge sugli stadi varata dal governo il 4 settembre dell’anno scorso, rivista e aggiornata dove si dà la possibilità a chi investe su uno stadio pubblico esistente anche di acquistarlo. Cioè De Laurentiis può chiedere il Maradona al Comune. E questo non significa che l’incontro a tre tra sindaco, De Laurentiis e il ministro Raffaele Fitto titolare della rigenerazione dell’area ex Italsider non si farà. Solo che a quel punto potrebbe essere solo un gesto di cortesia o poco più. Ma procediamo con ordine perché le 48 ore tra lunedì e martedì scorso sono state dense e piene di significati.