Manifesti De Luca, Lega: bene intervento ministro Calderoli. Risorse pubbliche spese per tornaconti personali e non nell’interesse dei campani

84 Visite

“In merito alla vicenda dei manifesti della Regione Campania contro il governo il ministro Roberto Calderoli, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, ha espresso dubbi sull’effettiva spesa che potrebbe, addirittura, essere superiore a quanto dichiarato in un primo momento. Bene il governo a fare ulteriori approfondimenti sulla spesa delle risorse pubbliche nell’interesse di tutti i cittadini campani. Screditare avversari politici non è una priorità per la Campania ma solo per i tornaconti personali del presidente De Luca”. Così una nota del Coordinamento regionale della Lega in Campania.