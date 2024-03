111 Visite

Vladimir Putin non cambia idea: dietro l’attentato al Crocus City Hall di Mosca c’è la mano di Kiev. Lo afferma senza giri di parole il direttore dell’agenzia di sicurezza russa Fsb, Alexander Bortnikov, che accusa i servizi speciali ucraini di aver facilitato l’attacco terroristico di venerdì 22 marzo. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Bortnikov ha precisato che l’attentato è stato preparato da islamisti radicali ma con l’assistenza dell’Ucraina. E ci sarebbe anche un coinvolgimento di Stati Uniti e Gran Bretagna nell’attacco a Mosca.

Motivo per cui il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kirylo Budanov, è un obiettivo legittimo per le forze militari russe, così come ognuno che perpetra crimini contro la Russia. Il Cremlino, ha proseguito Bortnikov, risponderà con misure di rappresaglia all’attacco dei terroristi.

