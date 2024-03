MELITO, PROCESSIONE RELIGIOSA E RACCOLTA DI OFFERTE PER LE STRADE DEL PAESE, MA ERA TUTTO AUTORIZZATO? ECCO IL VIDEO SEGNALAZIONE

189 Visite

Mentre a Napoli le processioni della Madonna dell’Arco, tipiche a Napoli nel periodo pre-pasquale e della Settimana Santa, vengono bloccate, a Melito nel pomeriggio odierno si è tenuta una processione durante la quale si sono esibiti per le strade del paese esponenti di una realtà religiosa, esponendo quadri, suonando trombe e chiedendo offerte a destra e a manca.

Non è chiaro se siano stati formalmente autorizzati dal Comune di Melito – sciolto proprio negli ultimi giorni per infiltrazioni della criminalità organizzata – al momento retto da una triade di commissari.

Ricordiamo che per autorizzare le processioni della Madonna dell’Arco o di altre similari è necessario che il comune su cui devono transitare i fujenti o i pellegrini conceda il patrocinio morale, necessario per poter redigere l’ordinanza di chiusura al traffico della strada con il presidio della Polizia Locale. La richiesta deve essere redatta dal parroco della chiesa o dalla Curia di Napoli. Oppure inoltrando richiesta alla Questura. A Melito è avvenuto tutto ciò? Restano tanti interrogativi.

L’anno scorso il sito online Neapolitan.it denunciò che: nel corso di questo tipico appuntamento con la fede avviene spesso sotto il controllo diretto dei clan camorristici, non solo in relazione alla classica questua che si svolge tutte le domeniche, da Natale a Pasqua, ma anche per la partecipazione di affiliati ed esponenti della malavita alla cerimonia. Numerosi i gruppi di fedeli che giungono al santuario mostrando stendardi e magliette sulle quali è raffigurato il volto di soggetti morti uccisi in agguati di stampo camorristico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews