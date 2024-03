Assegno di inclusione. Il record di domande accolte in Italia? In Campania

176 Visite

Centottantamila domande accolte in Campania, di cui la maggioranza, ben 110mila, soltanto a Napoli e provincia, 70mila nelle altre province. Alla nuova scadenza del pagamento dell’assegno di inclusione (Adi), Napoli e la Campania stabiliscono un nuovo record con il numero più alto di percettori d’Italia.

Il nuovo sussidio, solo per la città di Napoli, rappresenta il 20,26 per cento del totale delle domande recepite a livello nazionale, mentre la Campania tutta accoglie il 33,1 per cento delle domande presentate e dichiarate valide (e quindi pagate) in tutta Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews