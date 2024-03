Loredana Bertè, le sue condizioni di salute: “Necessari ulteriori accertamenti urgenti”

160 Visite

Non arrivano buone notizie per Loredana Bertè, 73 anni, ma anzi si rendono “necessari ulteriori accertamenti urgenti”. E’ quanto si legge in un post sul profilo X della cantante, ricoverata in un clinica romana per problemi all’intestino. “Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all’intestino, (a cui Loredana Bertè è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti”.













