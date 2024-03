Rapina un Rolex Milgauss, assolto il re dei rapina Rolex

124 Visite

Capo Antonio 38enne dei quartieri spagnoli era imputato in processo a Parma con l’accusa di aver rapinato un Rolex modello MILLEGAUS indossato dalla persona offesa, la quale si trovava nel cortile della propria abitazione, sferrandogli un violento pugno la volto e trascinandolo per terra, colpendolo nuovamente con violenti calci e pugni, il 05.05.2021.

Difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, l’uomo è stato assolto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma Dottoressa Orsi.

Capo Antonio si trova agli arresti domiciliari per ulteriori rapine di orologi, commesse a Rimini. L’uomo era diventato famoso la scorsa estate allorquando aveva strappato il braccialetto elettronico ed era evaso dagli arresti domiciliari, diventando latitante per alcuni mesi, quando fu poi stanato a Castelvolturno dagli agenti della questura centrale di Napoli. Tradotto nel Carcere di Santa Maria Capua Vetere, aveva ottenuto di nuovo gli arresti domiciliari da due Giudici diversi in due processi di rapine di orologi, entrambi pendenti a Rimini (uno dei quali derubricato in primo grado in furto con strappo).













