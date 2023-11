Ugo Autuori e il suo Red carpet del cuore in grande stile 

L’agente e produttore per il suo compleanno, che dedica al mondo dell’ infanzia cala il grande asso Internazionale.

Un grande ospite internazionale infiammerà il classico e atteso red Carpet del cuore , per il suo decennale : sarà Darko Perić, meglio noto in tutto il mondo per il personaggio di Helsinki nella serie La casa di Carta che ha ottenuto un successo planetario senza precedenti .

Il red carpet del cuore , con le eccellenze del cuore , e’ un grande evento a scopo anche benefico , ideato e fortemente voluto da Ugo Autuori che per l’occasione festeggia anche il suo compleanno . L’iniziativa è sostenuta da Domenico Kontessa ancora una volta nella location della storica ed elegante Villa Domi a Napoli sui Colli Aminei e con l’attore serbo della serie spagnola così amata e popolare in tutto il mondo , grazie a Netflix , ci saranno tantissimi altri ospiti famosi. Condurrà Hoara Borselli ed è prevista tra le premiate la giornalista e conduttrice tv Mediaset Simona Branchetti.

Ad allietare la serata anche tanta musica : ci saranno giaga e Maria Bove che stanno avendo un grande successo con il loro singolo oramai diventato un tormentone, Otra cosa.