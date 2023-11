Giuseppe Conte a ‘La Repubblica’: “Premierato? La riforma si schianterà al referendum”

81 Visite

Non le ha mandate a dire nemmeno stavolta l’ex Premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che in una lunga intervista rilasciata a ‘La Repubblica’ fa emergere forti perplessità sulla riforma che in questi giorni sta facendo discutere l’intero movimento politico italiano.

“Credo che il governo non si incaponirà in una prospettiva referendaria in cui sono convinto che Meloni rimarrà scornata. Quando gli italiani capiranno che la figura del capo dello Stato viene degradata e umiliata, respingeranno con forza questo progetto”.

Un vero e proprio attacco al progetto di riforma costituzionale, dunque; Conte auspica che la maggioranza apra alle modifiche, in parlamento, del ddl Casellati in Parlamento, perché “è la risposta sbagliata, un modello ibrido e confuso, che non esiste in nessun’altra nazione e che distrugge l’equilibrio dei poteri rendendo il capo dello Stato nient’altro che un passacarte”.

Infine l’ex Presidente del Consiglio conclude: “Ci confronteremo con le altre opposizioni – ha aggiunto – per cercare di contrastare questo progetto ma, ripeto, confidiamo che ci possa essere la disponibilità della maggioranza a intervenire in modo più razionale e costruttivo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews