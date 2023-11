Dramma a Recale, Lorenzo (41 anni) muore dopo intervento di bypass gastrico

101 Visite

Lorenzo Riccio, 41 anni di Recale, è deceduto in seguito ad un intervento di bypass gastrico. Dopo essere stato operato all’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, l’uomo era tornato in sala operatoria nuovamente per una seconda volta dopo alcune complicazioni.

Un vero e proprio calvario: dopo la sala operatoria, infatti, la terapia intensiva dalla quale, però, non è più uscito. Lorenzo non ce l’ha fatta. I parenti della vittima, dopo qualche ora dal decesso, si sono presentati in Questura sporgendo denuncia.

Indaga la Procura della Repubblica disponendo, per mano del magistrato, il sequestro della salma che è stata trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale “San Pio”, dove sarà sottoposta ad autopsia la prossima settimana.













