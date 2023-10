Agerola: Sicurezza ambientale. Carabinieri denunciano 3 persone

36 Visite

Ad Agerola i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati in un servizio volto alla sicurezza ambientale. Denunciate 3 persone.

I militari hanno trovato un’area di circa 500 metri quadrati con all’interno rifiuti speciali e pericolosi per un totale di 50 metri cubi. La proprietaria del terreno è stata denunciata. Analoga sorte anche per altre due persone. Sempre nella stessa area, infatti, i carabinieri hanno trovato 2 carcasse di auto a loro intestate. I proprietari erano già stati invitati formalmente nel 2017 a procedere con lo smaltimento.

L’area immersa nel verde è stata sequestrata













