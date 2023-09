Marano, gli appelli sulla differenziata del sindaco Morra? Gli incivili se li fanno fritti. Servono solo controlli e sanzioni, altro che pippe!

145 Visite

Gli appelli sulla differenziata (al misero 41 per cento) del sindaco Matteo Morra? Servono a nulla, a zero. Gli incivili, gli habitué del sacchetto selvaggio nemmeno li ascoltano o leggono gli appelli: se li fanno fritti. La raccolta rifiuti a Marano è un mezzo disastro, così come le pratiche di differenziazione. Limitarsi agli appelli, ripetiamo, serve a poco. Gli appelli si ripetono da 10 anni. Servono controlli e sanzioni. Ma il nodo è sempre lo stesso: chi li fa? Il personale è quello che è e le telecamere non sono state tutte ancora installate. Qualcosa si otterrà, con i nuovi strumenti tecnologici in dotazione alla municipale, ma solo per i punti critici. Per il resto servono sanzioni e blitz incessanti in alcuni punti: zona Annunziata, vico Speranza, zona San Castrese, Cupa del cane, piazza Trieste e Trento, piazza Spirito Santo. Occhio anche a qualche esercente.













