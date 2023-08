Ruba un cellulare in un bar di un’area di servizio della Tangenziale di Napoli: La Polizia rintraccia e denuncia un 65enne

129 Visite

Nello scorso pomeriggio, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti nell’area di servizio “Agnano Ovest” della Tangenziale di Napoli, poiché una persona aveva subito il furto del proprio cellulare all’interno del bar.

Gli operatori hanno preso immediatamente contatti con la vittima che ha riferito con precisione tutti i suoi spostamenti dall’ingresso all’interno dell’area di servizio, sino al momento in cui si è accorto del furto.

Di seguito, gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, anche grazie alle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno accertato che un uomo, dopo essersi appropriato con destrezza del cellulare della vittima, si era dato alla fuga a bordo di un’autovettura con targa polacca.

Gli investigatori, pertanto, dopo aver acquisito la querela dalla parte offesa, hanno iniziato le ricerche del soggetto che è stato rintracciato a Giugliano in Campania nei pressi della sua residenza e denunciato per furto.

L’uomo, un 65enne napoletano, una volta scoperto ha riconsegnato il telefono cellulare che è stato debitamente riconsegnato alla vittima.













