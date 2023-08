Meloni rompe il silenzio: “Banche, tassati i margini ingiusti. Risorse a famiglie e imprese”

108 Visite

Giorgia Meloni nel suo appuntamento social “Gli appunti di Giorgia” spiega le ultime decisioni del governo, a partire dalle banche: «La misura più importante che abbiamo approvato è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche. Le risorse che arriveranno andranno a finanziare le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese» che stanno vivendo «un momento di difficoltà per l’alto costo del denaro».

«C’è stato un aumento dei tassi passivi che le banche hanno applicato ai propri clienti al pari del quale, però, dovrebbero aumentare i tassi attivi riconosciuti dalle banche a chi deposita in banca. Questo, purtroppo, – spiega Meloni – non è sempre accaduto, e noi per questo stiamo registrando utili record da parte di molti istituti bancari. Allora abbiamo deciso di intervenire e abbiamo deciso di farlo con l’unico strumento a disposizione del governo, la tassazione. Abbiamo deciso di introdurre una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse, che è la differenza tra l’ammontare degli interessi passivi e degli interessi attivi delle banche. E quindi, una tassa non su un margine legittimo, ma su un margine ingiusto».













