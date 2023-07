POMPEI: pacco in arrivo per il nipote, 500 euro nelle tasche del truffatore. Missione incompiuta, carabinieri arrestano 18enne e recuperano il denaro

42 Visite

18 anni da qualche mese, incensurato. E’ del centro storico di Napoli ed è finito in manette per truffa ai danni di un’anziana di Pompei.

Il copione è quello tradizionale. Chiamata sul numero fisso, corriere che anticipa l’imminente arrivo di un pacco per il nipote e spiega che la mancata consegna avrebbe comportato pesanti penali.

All’arrivo del corriere avrebbe dovuto anticipare 500 euro.

A pochi minuti dalla telefonata il citofono annuncia l’arrivo del postino.

La vittima consegna il denaro e riceve il pacco.

Poi inizia a farsi qualche domanda e quando comprende di essere stata ingannata avvisa i familiari e poi il 112.

I carabinieri della stazione di Pompei ci mettono poco a rintracciare il giovane. Lo bloccano e recuperano anche l’intera somma sottratta.

Il 18enne è stato arrestato per truffa ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS