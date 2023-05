Commissione Antimafia: Chiara Colosimo (FdI) nuovo presidente, D’Attis (Fi) e Cafiero De Raho (M5s) sono vice

269 Visite

La deputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo è stata eletta presidente della Commissione Antimafia. I voti espressi in suo favore sono stati 29. Per l`elezione di presidente della Commissione Antimafia la senatrice Dafne Musolino (Aut) ha raccolto 4 voti. Una scheda è stata bianca. Colosimo, subito dopo la proclamazione, ha preso la direzione dei lavori. Adesso si attende la conta per la scelta dei vicepresidenti.

Decisione che ha scatenato le opposizioni. I parlamentari Pd, il Movimento Cinque Stelle è l`Alleanza Verdi-Sinistra hanno lasciato l`aula di palazzo San Macuto dopo l`appello. “Se i nomi sono quelli e il centrodestra insiste, noi del Movimento 5 stelle lasciamo l`aula”, aveva detto oco prima il deputato Michele Gubitosa entrando negli uffici di palazzo San Macuto. Ieri con una nota il M5s aveva espresso identico orientamento. “Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni, il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti”. Anche il Pd, in una nota, ha annunciato di essere pronto a seguire lo stesso orientamento.

“Questa elezione rappresenta un onore indescrivibile”, ha detto la neo nominata presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, aggiungendo: “Rivolgo primo pensiero a Giovanni Falcone nell`anniversario della strage”, ha aggiunto.

“L`insediamento della Commissione Antimafia, proprio oggi il 23 maggio, rappresenta un momento importante per la legislatura. La storia ci dice che la lotta alla mafia ha bisogno di unità e credibilità delle istituzioni. Proprio per questo le polemiche sviluppatesi sulla figura del presidente rischiano di compromettere dalla nascita il lavoro della commissione, su un tema che invece richiede la massima compattezza delle forze politiche”. Così in una nota i componenti Pd nella Commissione Antimafia in seguito alla riunione con i capigruppo Pd di Camera e Senato tenutasi questa mattina. “Non possiamo ignorare le preoccupazioni espresse dalle associazioni delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, che in questi anni hanno supportato il lavoro del Parlamento e che sono una voce autorevole nel paese. Consapevoli dell`importanza di individuare una figura che sappia interpretare lo spirito della legge istitutiva della commissione, rivolgiamo un ulteriore appello alla maggioranza affinché si giunga ad individuare un presidente che allontani i timori

espressi dalla società civile e che raccolga la volontà di collaborazione e di unità di tutti i gruppi parlamentari nella lotta alla mafia”, conclude la nota.













