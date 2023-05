Cambio rotta aerei sui cieli di Napoli nord, scende in campo il Pd di Mugnano: “Il protocollo firmato da Arpac va rivisto”

Cambio rotta di aerovelivoli in partenza da Napoli verso nord. Si sottopone alla sua attenzione quanto concordato recentemente per i voli aerei diretti verso nord Italia a danno della popolazione di Mugnano e comuni limitrofi. Si riporta di seguito quanto apparso sulla stampa. “E’ stato firmato il protocollo d’intesa fra la Gesac e Arpac. L’obiettivo è adottare misure per il contenimento del rumore di origine aeronautica e delle emissioni di CO2 sulla città di Napoli, attraverso nuove rotte aeree ed il miglioramento del sistema di monitoraggio ambientale” La domanda che la si pone è: può l’Arpac prendere accordi con la Gesac senza interessare i Comuni coinvolti dal cambio delle rotte aeree? A riguardo sarebbe stato necessario interpellare i rappresentanti del territorio, prevedere un periodo transitorio, per confrontare poi le misure di decibel e volumi di CO2 e valutare l’impatto sulla popolazioni interessate. L’inquinamento da rumore, e quello più pericoloso da emissioni di CO2, sarà sicuramente ridotto a Napoli, ma nel Comune di Mugnano e in quelli a Nord di Napoli sono pericolosamente aumentati, pur non avendo un aeroporto nel territorio. Si ritiene che quel protocollo d’intesa vada rivisto, perché nei casi in cui esistono diversi interessi da salvaguardare la legge 241/90 prevede che venga indetta una conferenza di servizi, prima istruttoria e poi decisoria. Nel caso di specie la conferenza doveva essere attivata dalla Regione (l’Arpac è solo un’agenzia regionale) e doveva coinvolgere sicuramente i Sindaci dei territori interessati, di Mugnano, Giugliano, Calvizzano e altri al momento non quantificabili. Le chiediamo pertanto di mettere in atto tutte le azioni necessarie rivolte a salvaguardare la salute dei cittadini di Mugnano, procedendo eventualmente a coinvolgere i Sindaci dei comuni limitrofi anch’essi interessati dallo stesso problema.

Partito Democratico Circolo di Mugnano di Napoli