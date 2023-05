Amministrative Marano, si infiamma la campagna: in strada manifesti polemici contro i sostenitori di Morra

212 Visite

Si scalda nel finale la campagna elettorale. Molti cittadini ci segnalano la presenza di numerosi manifesti in strada che ritraggono uno dei supporter del candidato sindaco Matteo Morra, l’imprenditore Eduardo Simioli, e alcuni candidati al consiglio comunale, tra cui il segretario cittadino del Pd Roberto Sorrentino e l’ex assessore Di Luccio. L’immagine fa riferimento a una presunta “ingerenza” del Simioli. Manifesti non firmati e pertanto da ritenersi fuorilegge. Lo stile evoca quello utilizzato in passato (ma in quel caso erano firmati e quindi politicamente riconducibili e riconoscibili) da un ex sindaco oggi imputato. Chi li ha commissionati? Avversari politici di segno avverso a Morra o si tratta di fuoco amico?

Anche 5 anni fa, alla vigilia delle elezioni, apparvero manifesti fortemente polemici e provocatori nei confronti di alcuni candidati sindaco. Anche in quel caso fecero scalpore.

Ad ogni modo siamo pronti, come sempre, ad accogliere note stampa da parte dei sostenitori di Morra o di chi si sia sentito chiamato in causa dai manifesti.













