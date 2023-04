Reddito di cittadinanza, l’aggiornamento dell’Isee corrente per aumentare l’importo dell’assegno

73 Visite

Reddito di cittadinanza con un nuovo importo grazie all’Isee corrente. La modifica è possibile in questi giorni approvando l’aggiornamento dei redditi e quello dei patrimoni. In questo modo ne beneficerebbe anche il Reddito qualora fosse ravvisata una variazione dei redditi (e non quella dei patrimoni). L’Isee corrente è uno strumento utile per chi non ha i requisiti per avere il Reddito, soprattutto per chi tra il 2021 e il 2022 abbia subito un peggioramento della condizione economica: in tal caso, infatti, è possibile utilizzare l’Isee corrente per aggiornare redditi e patrimoni all’ultimo anno, quando appunto c’è stato un peggioramento che potrebbe consentire di rientrare tra le soglie indicate dalla normativa.













