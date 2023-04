ELEZIONI MARANO, LA SATIRA. ANCHE PEPPINO ALVITI SOSTIENE IZZO: PER IL PROFESSORE E’ FATTA, VINCERA’ A MANI BASSE

146 Visite

Non ce n’è per nessuno. La partita, da oggi, è virtualmente chiusa. Ora che Michele Izzo, candidato di alcune civiche e di Giovanni Pagano da Chiaiano, ha chiuso l’accordo con Giuseppe Alviti, per gli altri competitor in campo è finita. Izzo, o meglio il suo grande sponsor Antonio Cerullo, il noto imprenditore edile che sostiene il “professore” (in foto con Peppino Alviti), hanno chiuso l’accordo del secolo.

Ma chi è Giuseppe Alviti? E’ il presidente delle guardie giurate particolari, un simpaticone, talvolta un po’ eccentrico, che anche 5 anni fa si candidò a Marano pur conoscendo Marano come noi conosciamo Johannesburg. Anche in quell’occasione partì da candidato sindaco e in seguito si accordò con Cerullo, meglio noto come ‘o Pacione. Da oggi, il buon Alviti, è il capolista del Movimento civico maranese. Tra i due, Alviti e Cerullo, c’è una sorta di corresponsione di amorosi sensi.

Speriamo che Alviti riesca, come fece con Rosario Pezzella cinque anni fa, a dare la giusta spinta ad Izzo e all’Arca di Noè che si sta(va) per allestire.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS