Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, al via i lavori di riqualificazione dell’area

I lavori, iniziati oggi da Sma in collaborazione con Ente Parco e Comune di Napoli,

riguardano la valorizzazione ambientale, il ripristino della viabilità, la prevenzione di incendi

Semaforo verde, oggi, per le attività di pulizia del Parco delle Colline di Napoli che verrà ripulito dalla vegetazione infestante ormai cresciuta e sconfinata sui marciapiedi, rendendo rischioso il passaggio dei pedoni e il traffico veicolare.

Un primo step è avvenuto questa mattina, nel tratto riguardante l’area perimetrale i muraglioni che costeggiano Viale S. Ignazio di Loyola.

Sma, società in House della Regione Campania, con una propria squadra ha provveduto a ripulire l’aria da sterpaglie e folta vegetazione, un lavoro che proseguirà lungo tutto il perimetro che cinge il Parco e terminerà con la totale pulizia dei luoghi.

“Si tratta di un lavoro importante – spiegano i membri del Cda Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso – un lavoro sinergico tra istituzioni per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la valorizzazione degli spazi verdi come luoghi di condivisione”.