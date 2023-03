Somma Vesuviana, viabilità: mille multe in pochi mesi

101 Visite

“Ben 640 multe nei mesi di Gennaio e Febbraio, arriviamo a 1000 includendo anche l’attuale periodo. I veicoli controllati per strada sono stati 80, sempre in relazione all’attività espletata nei mesi di Gennaio e Febbraio. Ed ancora 510 sono le PEC lavorate, 32 le determine del Comando di Polizia Municipale, 110 gli accertamenti anagrafici, 21 contrassegni invalidi tra nuovi rilasci e rinnovi. Costante l’impegno anche come Polizia Edilizia che si occupa della vigilanza sul territorio per la prevenzione e repressione di fenomeni legati all’abusivismo edilizio. Nei mesi di Gennaio e Febbraio abbiamo provveduto ad inviare informative di reato per gli abusi edilizi ed abbiamo espletato controlli relativi a cantieri edilizi. Particolare attenzione è stata posta anche al problema degli abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti urbani. Infatti è stato concordato con l’ufficio tecnico una presenza fissa, settimanale, sul territorio, di un pattugliamento a contrasto di tali fenomeni. Impegno costante anche sul randagismo. Su questo si sta provvedendo alla pubblicazione di una gara europea in collaborazione con ASL Veterinaria. Abbiamo espletato servizio di controllo anche di verifica di igiene dell’abitato che rientra nelle attività di Polizia Giudiziaria. Inoltre abbiamo intrapreso attività congiunta con la CUC per l’espletamento di gare inerenti alla gestione dei parcheggi, manifestazione di interesse per il servizio di CARRI GRU’ per il prelievo dei veicoli e nonché la definizione delle procedure di gara sia per la ZTL al Borgo che per l’installazione dell’autovelox sulla S.S. 268. C’è stato un leggero aumento di unità. Oggi siamo a 17 unità, ancora poche per una città che ne dovrebbe avere in pianta organica ben 51”. Lo ha affermato Ciro Bruno, Comandante della Polizia Municipale di Somma Vesuviana

“Una Polizia Municipale presente sul territorio. Oggi la gente ha necessità di sicurezza. La Polizia Municipale c’è, è presente – ha dichiarato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – è in strada, nonostante purtroppo una pianta organica ancora limitata. La speranza è di implementarla ulteriormente appena sarà possibile. Le sfide ci sono e il banco di prova per la città sarà immediato con l’arrivo di molteplici eventi di livello nazionale che vedranno, a breve, Somma Vesuviana protagonista”.

Non solo repressione ma c’è anche prevenzione.

“Speriamo quanto prima di iniziare anche campagne di educazione stradale, magari nelle scuole e di mettere in campo numerose iniziative per la legalità. C’è il contrasto, c’è la repressione ma cercheremo di lavorare – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – anche ad un piano di educazione stradale. Contrasto totale alla sosta selvaggia ma allo stesso tempo anche controllo del territorio e legalità”.













