Champions League, De Laurentiis: «Meloni faccia come in Gran Bretagna»

«La politica italiana della violenza nel calcio si è sempre lavata le mani. C’è stata l’unica premier a fare qualcosa, è stata inglese, una donna, e mi aspetto che la Meloni faccia lo stesso. Lo dico da tanto tempo: prendete la legge inglese e applicatela in Italia».

Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa in prefettura a Napoli sugli scontri di ieri in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte.













