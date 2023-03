Elezioni Marano, Andrea Caso: “Non parteciperò in maniera attiva ma da semplice cittadino”

Andrea Caso, ex deputato maranese, dichiara: “Leggo da alcuni giornali locali delle ricostruzioni fantasiose e assolutamente infondate secondo cui io starei partecipando attivamente alle scelte politiche riguardanti i prossimi candidati a sindaco della mia città, Marano. Voglio tranquillizzare tutti in maniera molto chiara dicendo che attualmente non ho alcuna intenzione di partecipare alla politica attiva, né di candidarmi. Chi mi conosce sa che sono e sarò sempre interessato a impegnarmi per migliorare la nostra cittadina tutte le volte che posso e con ogni mezzo a mia disposizione, ma da semplice cittadino che ama il proprio territorio e la comunità in cui è cresciuto. In questi anni ho fatto sempre il possibile per Marano, nonostante le mille difficoltà oggettive tra una situazione pregressa davvero complessa, la pandemia e la recessione dovuta alla guerra. Il mio auguro più grande è che le forze politiche in campo possano fare sintesi intorno alla persona più giusta, supportata da persone valide e soprattutto che abbiano il rispetto della legalità come loro faro. Questo non è secondario visti i numerosi scioglimenti per criminalità organizzata che la nostra città ha conosciuto negli anni. Da cittadino maranese questa è la cosa che mi sta più a cuore”.