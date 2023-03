MARANO, ELEZIONI: SI RIAPRONO I GIOCHI AL CENTRO DOPO IL NO DI DE BIASE. TRATTATIVE FRENETICHE IN CORSO

59 Visite

Il no in extremis di Luigi De Biase, candidato in pectore per un gruppo di politici e imprenditori locali, riapre i giochi nell’area moderata e centrista, fino ad oggi ingessata da veti e bloccata su nomi più o meno credibili.

Ora il quadro inizia ad essere più chiaro: nell’area centrista-terzopolista restano in campo Stefano Stanzione, anche se l’interessato ha più volte riferito di non avere ambizioni di candidatura, Michele Izzo, sostenuto da Giovanni Pagano (Iv), Francesco Greco, sostenuto da un gruppo di dissidenti Pd. Nel terzo polo, anche se il suo nome non è mai stato fatto ufficialmente, potrebbe spuntare anche quello di Crescenzo Coppola, ex consigliere durante la gestione Perrotta. Forza Italia deve decidere se seguire la corrente centrista o ricompattarsi con Fdi e Lega e presentare un nome di bandiera per la coalizione. I giochi sono apertissimi e non si escludono ulteriori sorprese. Si attendono, infine, le determinazioni di Per (lista del mondo cattolico) e del M5s, che deve decidere se giocare per vincere o per partecipare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS