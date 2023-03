Meno stress e meno dolore burocratico alle famiglie con figli con disabilità

Snellire le procedure, facilitare il lavoro dei medici e l’impegno delle famiglie che soffrono, con figli fragili o con disabilità grave. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa di durata triennale, sottoscritto nella sede della Regione Campania, a Napoli, dal Governatore On. Vincenzo De Luca, dal Presidente dell’Inps Prof. Pasquale Tridico e dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono – Pausillipon Dott. Rodolfo Conenna. Procedura più snella dunque e abbattimento di tempi. Un protocollo sperimentale, che permetterà a medici e strutture sanitarie pediatriche che ne faranno richiesta, di utilizzare il “certificato specialistico pediatrico – gratuito” per acquisire immediatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale: “Questo accordo che abbiamo fatto con il direttore generale dell’Ospedale Santobono, con i medici e con i colleghi dell’Inps, reca un servizio davvero vincente per i cittadini”, ha spiegato il direttore del Coordinamento metropolitano dell’Inps di Napoli Roberto Bafundi. “Laddove c’è una situazione di fragilità e di bisogno, la tempestività dà valore al diritto. E l’Inps da quando nasce il bisogno – ha continuato Bafundi, è sempre presente con il diritto dell’assistenza e della provvidenza economica. Questa sperimentazione è attiva, a oggi, soltanto in pochi ospedali del nostro Paese, riconosciuti quali eccellenze indiscusse, ed era doveroso che tra essi venisse inclusa anche la brillante realtà napoletana del Santobono. Ma tale esperienza, tuttavia, non può rimanere isolata: da tutti gli interventi, infatti, è emersa la ferma volontà e l’impegno di estendere protocolli sperimentali anche per altre patologie – prioritariamente anche per quelle oncologiche – ad altre strutture ospedaliere del territorio”. ha concluso il direttore del Coordinamento metropolitano. Meno stress, dunque, per i minori e per tante famiglie di bambini con disabilità, spesso soffocati da una burocrazia che li sottopone a frequenti appuntamenti e a procedure di revisione sanitaria. “Questa è una bella iniziativa di solidarietà e di civiltà che abbiamo preso insieme con l’Inps”, ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa, tenutasi ieri mattina nella Sala della Giunta Regionale. “Con questo protocollo – ha raccontato ancora De Luca, evitiamo ai minori con disabilità di sottoporsi a tre e quattro visite specialistiche ed evitiamo così alle famiglie di fare un calvario per ottenere un contributo e una prestazione dall’Inps”. Per il Presidente dell’Istituto Nazionale Prof. Pasquale Tridico “Con questo accordo eliminiamo almeno il dolore burocratico alle famiglie, facciamo si che un certificato specialistico pediatrico del Santobono possa essere immediatamente recepito dall’Inps e quindi avviare la pratica per il pagamento della prestazione”.

“Inoltre, – ha affermato Tridico – andiamo a ridurre il disagio dei bambini disabili e delle loro famiglie, nell’iter sanitario che devono affrontare per richiedere le prestazioni assistenziali a cui hanno diritto. Ringrazio il direttore del Coordinamento metropolitano di Napoli Roberto Bafundi per questo straordinario accordo. Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca per l’ospitalità e il direttore generale del Santobono – Pausillipon Dott. Rodolfo Conenna per la disponibilità di questo accordo che è di straordinaria importanza”. Alla conferenza stampa erano presenti anche tutti i dirigenti della DCM Inps di NAPOLI. Di Angelo Covino