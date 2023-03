Giugliano: controlli al campo rom. Carabinieri sequestrano auto e centraline

133 Visite

A Giugliano in Campania i Carabinieri della locale compagnia hanno setacciato il campo rom della zona Asi con l’intento di monitorare e controllare i veicoli.

Durante le operazioni sono state sequestrate tre auto. Una di queste è risultata rubata a Napoli lo scorso dicembre mentre le altre due non avevano la prevista copertura assicurativa e verosimilmente sono fittiziamente intestate. I carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato uno zaino con all’interno tre centraline di auto.

Indagini in corso sui mezzi sequestrati.













