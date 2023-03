MARANO, LADRI D’APPARTAMENTO SCATENATI IN VIA PIGNO. IERI SERA L’ULTIMO TENTATIVO

480 Visite

Via Pigno, a Marano, ancora una volta presa d’assalto dai ladri di case. Il furto ieri non è andato in porto, nella tarda serata, ma solo perché i residenti della zona si sono accorti in tempo di quanto stava accadendo. La zona è da tempo ambita da bande di delinquenti: alcuni furti sono andati a segno, altri no. Non solo di sera, ma anche in pieno giorno. I carabinieri sono stati più volte destinatari di denunce.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS