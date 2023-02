Nuovo attacco hacker filorussi in tutta Italia

122 Visite

Computer compromessi da tutto il mondo colpiti da ddos che rimbalzano l’accesso massivo ai portali italiani di dati per renderli inutilizzabili. Da mercoledì mattina gli investigatori della polizia postale stanno cercando di mitigare gli effetti dell’attacco hacker che ha colpito alcuni ministeri italiani, come quello degli Esteri e dell’Interno, i carabinieri, la Tim e istituti di credito come la Banca popolare dell’Emilia Romagna.