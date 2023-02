MERGELLINA: In auto una pistola rubata alla municipale di Frattaminore. Carabinieri arrestano 4 persone

136 Visite

Questa notte, intorno alle 2, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro hanno arrestato per porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione Emmanuel Aprea (cl. 2005), Antonio De Cristofaro (cl.1999), Giuseppe Tulipano (1992) e un 20enne incensurato.

Tutti in auto, percorrevano il lungomare di Mergellina. Fermati per un controllo sono stati perquisiti. Nel veicolo una pistola Beretta cal. 7,65 con 6 proiettili nel serbatoio e 1600 euro in banconote di piccolo taglio. L’arma è risultata provento di un furto commesso lo scorso ottobre ai danni della Polizia municipale di Frattaminore e sarà sottoposta ad accertamenti dattiloscopici e balistici. Questo per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue.

Saranno portati tutti in carcere, in attesa di giudizio.













