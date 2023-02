Bonus nido di nuovo ai nastri di partenza. Ecco quando partirà e come funziona

48 Visite

Rinnovato anche nel 2023, il bonus nido si trova ai nastri di partenza e non risulta ad oggi ancora possibile inviare le domande. Una situazione che, come assicurato dall’Inps, dovrebbe comunque sbloccarsi nei prossimi giorni, presumibilmente tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. Il contributo, ideato dallo Stato per supportare i nuclei familiari con figli che frequentano asili pubblici o privati autorizzati oppure affetti da patologie croniche a causa delle quali risulti necessaria l’assistenza domiciliare, sarebbe quindi pronto a partire. L’Istituto nazionale di previdenza sociale, infatti, sta ancora provvedendo a effettuare gli ultimi rimborsi previsti per il 2022.

E proprio il timore di quanto accaduto lo scorso anno, unito al fatto che si tratta di un beneficio erogato fino all’esaurimento del fondo messo a disposizione per finanziarlo, ha creato qualche agitazione tra le famiglie ancora in attesa. Nel 2022, infatti, numerose istanze furono di fatto bloccate proprio perchè l’Inps non aveva più risorse a disposizione per poter venire incontro alle esigenze di tutti. Dopo una fase di stop, l’esecutivo decise di aggiungere nuovi fondi per alimentare la misura e provvedere ai rimborsi, anche se furono in tanti a temere di restare esclusi.













