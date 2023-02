Estradizione, i giudici napoletani salvano (per ora) Cozzolino

69 Visite

Era scontato, o quasi. I giudici napoletani vogliono conoscere le carte di questa storia, vogliono leggere le intercettazioni che sono solo accennate (in sintesi) e le eventuali informative di polizia giudiziaria che hanno dato vita agli arresti. Poi hanno richiamato l’attenzione sulle condizioni delle carceri in Belgio, per altro depositando un dossier sul sovraffollamento e sulle condizioni disumane all’interno di quelle strutture penitenziarie. Sono questi i due punti su cui i legali dell’europarlamentare Andrea Cozzolino hanno chiesto e ottenuto delle verifiche, nel corso della udienza che si è celebrata ieri dinanzi alla Corte di appello di Napoli.

Una mossa che ha consentito di ottenere un rinvio al prossimo 28 febbraio, dal momento che i giudici hanno deciso di accogliere le istanze dei difensori di Cozzolino, anche sulla scorta della posizione assunta dalla Procura generale: in aula, è stato infatti il sostituto Pg Paola Correra ad associarsi alle richieste della difesa del parlamentare europeo, in uno scenario che ora non ha più nulla di scontato.