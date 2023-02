LEGA: Frecciarulo nuovo responsabile provinciale del Dipartimento Legalità e Sicurezza

100 Visite

Il Commissario Provinciale On. Carmela Rescigno ha così ufficializzato la nomina:

“Cara Teresa, alla luce del tuo curriculum e delle tue competenze, ti comunico che in data odierna, ho provveduto a nominarti Responsabile Provinciale del Dipartimento Legalità e Sicurezza”.

Le parole della Frecciarulo:

“È con orgoglio e soddisfazione, ma anche con grande senso di responsabilità, che vi rendo partecipi della mia nomina a Responsabile Provinciale della Lega Salvini Premier del Dipartimento Legalità e Sicurezza. Ringrazio per la fiducia accordatami – conclude – il Commissario Provinciale della Lega Napoli On. Carmela Rescigno, il Coordinatore Regionale della Lega Campania On. Valentino Grant ed il Responsabile Regionale Enti Locali della Lega Arch.Salvatore Onofaro. Un ringraziamento anche a tutti gli amici che in questi anni mi hanno sostenuto nella attività politica territoriale”.

Nota stampa













Commenti

