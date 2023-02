909 Visite

Morto l’uomo che era bordo di uno scooter che ha impattato contro una Golf in via Castel Belvedere a Marano, zona ad altissimo rischio incidenti. La dinamica del sinistro non è nota. Sul posto vigili, carabinieri e operatori del 118. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Seguono ulteriori aggiornamenti.













